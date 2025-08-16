Ferragosto in sicurezza nel Vibonese, intensificati i controlli lungo le strade e nei luoghi della movida

Tra il 14 e il 15 agosto sono stati controllati oltre 600 veicoli e identificate 1467 persone. In campo polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza e Polizie locali dei maggiori centri

Forze dell’ordine in campo nella giornata di Ferragosto per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica su tutto il territorio della provincia di Vibo Valentia. Sulla base di un’apposita direttiva del capo della Polizia – direttore generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, così come poi discusso nel corso dell’apposito Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutosi in Prefettura, il questore di Vibo Valentia Rodolfo Ruperti ha disposto un’articolata e complessa attività a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica che ha visto la partecipazione di equipaggi della Polizia di Stato, nelle sue varie componenti della Questura (Squadra Mobile e Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, unità cinofile dell’U.P.G.S.P.) e delle Specialità (Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria e Reparti Prevenzione Crimine), dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con il concorso delle Polizie locali dei maggiori centri della provincia.

Le attività di controllo hanno avuto inizio già nella serata precedente e sono proseguite per tutto il giorno di Ferragosto vedendo l’impiego di uomini e mezzi al fine di rafforzare la cornice di sicurezza lungo l’intera fascia costiera caratterizzata, anche quest’anno, dall’afflusso di numerosi turisti che hanno scelto di passare la festività sia nelle diverse località marinare della Costa degli Dei che lungo il versante montano delle Serre.

Nell’ambito del dispositivo di controllo sulla costa rilevante anche il contributo fornito a Tropea e dintorni dal Posto fisso di Polizia con l’impiego di propri equipaggi, così come analoghi servizi di prevenzione e vigilanza sono stati garantiti anche a Vibo, compresa la frazione marina, attraverso la capillare attività di controllo del territorio posta in essere dalle volanti della Questura nonché, nell’entroterra vibonese, attraverso l’impiego di equipaggi del Commissariato di Serra San Bruno.

Le articolate attività poste in essere, caratterizzate anche dalla predisposizione di numerosi posti di controllo lungo le strade di accesso alle località turistiche più frequentate, nonché nei luoghi della movida serale e notturna, hanno avuto quale prioritario obiettivo quellodi infrenare l’abuso di sostanze alcoliche, la somministrazione delle stesse ai minori, lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti, le risse, gli atti di vandalismo, di violenza e di ogni altra forma diffusa di illegalità. E ciò al fine di poter assicurare l’ordinata e pacifica fruizione, ai frequentatori delle vie e piazze delle zone della “movida”, dei locali, nonché ai residenti ed ai titolari delle diverse attività commerciali.

Nell’ambito di tali controlli, svolti nelle giornate del 14 e del 15 agosto, sono stati effettuati 70 posti di controllo, identificate 1467 persone, controllati 613veicoli. L’attività posta in essere ha portato a denunce all’Autorità Giudiziaria per diversi reati e a diverse contestazioni per violazioni al codice della strada, oltre che al controllo di locali pubblici del territorio.

Inoltre, in considerazione degli intensi volumi di traffico sulla viabilità ordinaria ed autostradale, sono stati rafforzati i servizi di vigilanza da parte delle pattuglie della Polizia Stradale, in modo da prevenire infortuni ed incidenti causati da comportamenti di guida irregolari, con il prezioso concorso delle Polizie locali dei maggiori centri (Vibo Valentia, Pizzo, Tropea e Serra San Bruno).