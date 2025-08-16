Incidente sulla Sp 17 all’incrocio per Zungri, 6 i feriti trasportati in ospedale a Vibo: c’è anche una bimba

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio lungo la provinciale numero 17, all’altezza della rotatoria di Zungri. Violento l’impatto tra due auto, una Alfa Romeo e una Renault, dopo le ore 16.

Feriti gli occupanti delle due auto, tre calabresi e tre turisti provenienti dalla provincia di Cuneo. Si tratta di cinque adulti e una bambina. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 di Vibo Valentia che hanno provveduto a trasportare i feriti, in codice giallo, all’ospedale Jazzolino per gli accertamenti del caso. Sul posto anche una volante della Polizia. Da accertare l’esatta dinamica e le cause del sinistro.

Traffico paralizzato durante i soccorsi e la messa in sicurezza della strada. Tante le auto in fila, su quella che è una delle principali arterie di comunicazione della provincia, soprattutto in estate, facendo da collegamento tra Tropea e Vibo Valentia. Una strada che negli anni ha visto non pochi incidenti.