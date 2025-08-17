La sagra di San Giovanni di Mileto è un successo da 1600 piatti: la 21esima edizione della manifestazione ha celebrato la tradizione

Gli stand gastronomici

Continua a mietere successi la Sagra Paesana di San Giovanni, paese alle porte di Mileto. L’evento, giunto alla sua 21ª edizione, rappresenta un’occasione di riscatto per l’intera comunità, pronta a ritrovarsi annualmente compatta attorno al proprio parroco, in questo caso l’attivo don Agostino Pugliese, per dare vita a una delle rassegne culinarie estive più attese della provincia di Vibo Valentia e più apprezzate in Calabria. Anche quest’anno sono stati centinaia i vassoi ripieni di prelibatezze locali, serviti rigorosamente a tavola ai commensali dai tanti volontari del comitato festa San Rocco.

I vassoi della Sagra

Nello specifico, ben 1600, un dato che dà piena contezza della buona riuscita della manifestazione, soprattutto se si considera che già giorni prima gli organizzatori hanno dovuto annunciare il “sold out” e il conseguente stop alle prenotazioni, che giungevano a fiumi al numero telefonico dedicato. Tra coloro che si sono ritrovati nell’occasione in cucina, numerose massaie del luogo e alcuni esperti chef che operano nei vari villaggi della costa vibonese, pronti anche in questa edizione a mettere volontariamente a disposizione della comunità la loro arte culinaria.

La piazza antistante la chiesa addobbata a festa

La Sagra del paese di San Giovanni rappresenta da anni un vero e proprio inno alla cucina calabrese. Il ricco menù ha proposto anche quest’anno succulenti cibi locali. Nello specifico, le caratteristiche fileja servite con i ceci, salsicce con pipi e patati della nonna, formaggio casareccio, capicollo paesano, soppressata locale, bruschetta ca’ ‘nduja, vino del prete, “nocciolina americana”, dolcetti tipici, amaro del capo, anguria e sangria.

Don Giuseppe Pititto

Un vero e proprio ben di Dio, che i commensali (e tra questi tanti emigrati e turisti giunti in questo periodo in vacanza in Calabria) hanno dimostrato di apprezzare molto e che, tra l’altro, hanno potuto gustare all’abbordabile costo di 10 euro, da sempre uno dei punti di forza della Sagra Paesana. Quest’anno la rassegna si è arricchita di ulteriori contenuti. Nel corso del cosiddetto Festival della cucina calabrese, infatti, tra i tavoli posti in piazza e per le vie del paese è stato festeggiato il 40º compleanno di don Giuseppe Pititto, apprezzato sacerdote natio di San Giovanni, attualmente responsabile della segreteria del vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro, e parroco “in solidum” della basilica cattedrale della cittadina normanna. Un ulteriore momento di sana convivialità, suggellato con il classico taglio della torta.