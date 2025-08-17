Zaccanopoli, tanta musica e divertimento per la Sagra della pecora realizzata con il supporto del Gal – Terre Vibonesi

La serata ha visto l'esibizione della Kurra band e il consueto ballo dei giganti Mata e Grifone, creando un’atmosfera di festa che unisce folklore e tradizioni locali

Anche la comunità di Zaccanopoli ha celebrato la riuscita della sua Sagra della Pecora il 13 agosto. «La manifestazione – ha fatto notare il sindaco Maria Budriesi attraverso un comunicato stampa – ha superato le aspettative in termini di partecipazione, grazie alla collaborazione tra volontari, l’Amministrazione comunale stessa e le associazioni». La serata è stata allietata dal gruppo musicale “Kurra band” e, per la felicità dei più piccoli, è stato messo in scena il tradizionale ballo dei giganti Mata e Grifone in piazza. «L’evento – ha aggiunto ancora Budriesi – ha visto un’armoniosa fusione tra folklore e tradizioni locali, creando un’atmosfera di festa, curiosità e ricordi». L’amministrazione comunale di Zaccanopoli ha espresso i propri «ringraziamenti al “Gal -Terre Vibonesi” per il suo contributo alla riuscita della sagra».