Un gesto di cuore da Cinisello Balsamo: l’associazione “Amici di Denise” ha donato alcuni farmaci allo Jazzolino di Vibo

Un piccolo gesto di grande solidarietà ha illuminato questa mattina il reparto di Pediatria dell’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia. L’associazione “Amici di Denise”, una realtà di volontariato con sede a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, che da diverso tempo sostiene anche il nosocomio cittadino vibonese, ha donato 50 confezioni di Tachipirina, sia da 500 che da 250 mg. La donazione, motivata dalla «segnalazione di una necessità urgente del farmaco per i piccoli pazienti – si legge nel comunicato stampa dell’associazione -, rientra nel progetto dell’associazione “Un sorriso per i bambini di Pediatria”». Questa non è la prima volta che gli “Amici di Denise” mostrano la loro vicinanza all’ospedale calabrese: si tratta infatti della terza visita, dopo quelle del dicembre 2023 e del gennaio 2025.

L’associazione, «nata per onorare la memoria di Denise Quattrocchi, una giovane di Cinisello Balsamo scomparsa a soli 21 anni a causa di un tumore ai polmoni nell’agosto del 2011», dimostra così come un ricordo doloroso possa trasformarsi in una forza propulsiva per aiutare gli altri. Nonostante la sua natura di piccola realtà locale, l’organizzazione estende il suo raggio d’azione ben oltre i confini della provincia di Milano, dimostrando che la solidarietà non conosce distanze.