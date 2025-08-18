Vibo Marina, la comunità si stringe nel ricordo di Gabriele Alessandria a un anno dalla sua scomparsa

A un anno dalla sua tragica e prematura scomparsa, le comunità di Vibo Valentia e Porto Salvo si stringono ancora una volta nel ricordo di Gabriele Alessandria, il giovane di 23 anni ritrovato senza vita nelle acque di Bivona il 17 agosto 2024.

La comunità non ha dimenticato il suo Gabriele. Oltre alle iniziative di ricordo private, lo scorso 6 giugno si è tenuto il primo Memorial di calcio a lui dedicato, intitolato anche a un altro giovane tragicamente scomparso, Matteo Mazzitelli. Matteo, di soli 21 anni e originario di Vibo Marina, era deceduto nel novembre dello scorso anno dopo aver lottato per giorni tra la vita e la morte a causa di un incidente in moto durante un allenamento.

La memoria di Gabriele Alessandria rimane viva nel cuore di quanti lo hanno conosciuto e la sua storia si intreccia con quella di un’altra giovane vita spezzata troppo presto, a testimonianza del dolore che ha colpito la comunità locale. Domani, martedì 19 agosto, in occasione del primo anniversario della sua scomparsa, si terrà una santa messa in suo suffragio alle ore 19 nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore a Bivona, un momento di preghiera e di ricordo per un giovane strappato troppo presto all’affetto dei suoi cari e di un’intera comunità.