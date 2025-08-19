Acqua non potabile in due frazioni di San Gregorio d’Ippona, scatta il divieto

Divieto di utilizzo dell’acqua a scopo potabile e alimentare nelle frazioni Mezzocasale e Zammarò del comune di San Gregorio d’Ippona fino al 15 settembre 2025. E’ quanto disposto con apposita ordinanza dal sindaco, Pasquale Farfaglia, a seguito di apposite analisi dell’acqua da parte di alcuni laboratori. Rendendosi necessari ulteriori approfondimenti prima della dichiarazione di potabilità da parte dell’Asp di Vibo Valentia, a tutela e salvaguardia della salute pubblica, il primo cittadino ha disposto il divieto dell’utilizzo dell’acqua della rete idrica per usi potabili e alimentari. L’acqua potrà essere utilizzata esclusivamente per usi igienico-sanitari in quanto la condotta comunale non riesce al momento a soddisfare le esigenze cittadine a causa della riduzione della portata di acqua nel periodo estivo. A seguito di alcuni sopralluoghi è stata inoltre accertata la presenza di pozzi privati che sono stati requisiti, mentreper quello in località Liserà sono stati effettuati i lavori di collegamento alla rete adduttrice comunale. Attualmente le acque utilizzate vanno a miscelarsi con altre acque della rete idrica “potendo così potenzialmente compromettere dal punto di vista potabile – si legge nell’ordinanza sindacale – tutta l’acqua pubblica”. L’ordinanza di divietoè stata trasmessa al Servizio Igiene dell’Asp di Vibo, alla Prefettura e alla Stazione Carabinieri di San Gregorio d’Ippona.