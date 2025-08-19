Carenza idrica e potabilità: a Vallelonga sospesa parzialmente l’erogazione dell’acqua, a Nicotera revocate due ordinanze

Ancora problemi con l’erogazione dell’acqua nel Vibonese. Due le ordinanze emesse da altrettanti primi cittadini per motivi diversi. In particolare, a Vallelonga il sindaco Maria Grazia Mazzotta ha disposto la totale sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile dalle ore 22 alle ore 6 del mattino di ogni giorno. Tale decisione si è resa necessaria a causa dell’utilizzo improprio dell’acqua da parte di alcuni cittadini, specie per l’irrigazione di orti e giardini. “Un consumo eccessivo e non controllato – spiega il primo cittadino – che ha compromesso la regolare fornitura nell’erogazione dell’acqua, creando gravi disagi soprattutto in alcune zone del paese”.

A Nicotera, invece, il sindaco Giuseppe Marasco ha revocato le ordinanze di non potabilità (che erano state emesse a giugno) per quanto riguarda il serbatoio “Madonna della Scala”, la fontanina pubblica di via Umberto I, la fontana pubblica di via Del Popolo. Unico punto di campionamento risultato ancora non conforme ai parametri di legge è risultato quello della fontanina pubblica “dei Monaci” e la fontana di via Castello. Sino all’esito di nuove analisi da parte dell’Asp di Vibo Valentia per tale due fontane resta dunque il divieto di utilizzo dell’acqua.

