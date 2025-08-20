Scandalo (putrescente) al sole: l’aera industriale di Vibo è una discarica a cielo aperto ma a nessuno importa – VIDEO

Immagini degne di uno scenario post apocalittico quelle che abbiamo realizzato alla periferia sud della città: la strada del principale insediamento produttivo del capoluogo è un sentiero d’asfalto tra i rifiuti mentre Comune e Corap ancora fanno a scaricabarile

«Abbiamo una terra meravigliosa e invidiata da tutti, poi però giri l’angolo e ti ritrovi queste porcherie. È semplicemente uno schifo». È il commento carico di rabbia e amarezza di chi, ogni giorno, si trova a passare davanti ai mercati generali di Vibo Valentia, nell’area industriale in zona aeroporto. Qui la scena è sempre la stessa: cumuli di spazzatura, elettrodomestici abbandonati, rovi ed erbacce che nascondono altri rifiuti. E ancora resti di incendi, copertoni e plastica bruciata. Una vera e propria discarica a cielo aperto, nel cuore di una zona che dovrebbe invece rappresentare un polo produttivo.

Il degrado è evidente soprattutto all’esterno dei capannoni. C’è chi punta il dito proprio contro i grossisti di frutta e verdura, accusati di contribuire al problema con gli scarti delle loro attività. Accuse respinte dai commercianti ai nostri microfoni nelle scorse settimane: «È vero, ci sono anche scarti riconducibili alla nostra attività – raccontavano – ma la maggior parte di noi fa la differenziata in modo corretto. Se ci fossero le telecamere tutta questa spazzatura non ci sarebbe, perché alla prima multa nessuno utilizzerebbe la zona come discarica a cielo aperto».

Il vero nodo è però altrove. L’intera zona industriale ricade ancora sotto la competenza del Corap, il consorzio regionale in liquidazione. La gestione dovrebbe passare alla nuova Agenzia Arsai, ma il trasferimento delle funzioni è fermo da mesi. Il passaggio era infatti previsto per marzo, poi rinviato a giugno, quindi ad agosto. Ma ad oggi ancora nulla è stato fatto. Nel frattempo il Comune stima in circa 40mila euro il costo per ripulire l’area e restituire un minimo di decoro. Costi che il Corap, al momento, non sembra intenzionato a farsi carico.

Leggi anche ⬇️ La zona industriale di Vibo verso la bonifica? Il Comune tratta con il Corap per mettere fine ad anni di abbandono

«Lavoriamo a un accordo con il Corap per avviare la bonifica», fanno sapere con rinnovata fiducia da Palazzo Razza. Fiducia che deriverebbe dai buoni rapporti tra gli enti già sottoscrittori, nei mesi scorsi, di una convenzione per il collettamento del depuratore Silica all’impianto di Porto Salvo. Ma la realtà oggi dice tutt’altro, i cumuli di immondizia non fanno che aumentare insieme allo sdegno dei passanti. Per chi mette piede in questo angolo di Vibo Valentia, l’immagine è sempre la stessa: quella di una terra di nessuno.