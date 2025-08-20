Giallo nel Reggino, trovato cadavere di un uomo vicino una chiesa a Gioiosa Ionica

Di Ilario Balì

Il cadavere di un uomo, di cui non sono note le generalità, è stato rinvenuto stamane a Gioiosa Ionica in un vicolo nei pressi della chiesa di San Rocco, nel cuore del centro storico. Sulle cause del decesso e sulle ultime ore di vita dell’uomo indagano i carabinieri, giunti sul posto dopo una segnalazione, mentre la procura di Locri ha disposto l’autopsia sul cadavere. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.