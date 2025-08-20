Il whatsapp è arrivato intorno all’ora di pranzo e ha subito fatto il giro della Calabria: Pasquale Tridico ha sciolto i dubbi dopo giorni di impasse e ha detto Sì. Sarà l’europarlamentare del M5s, dunque, il candidato del centrosinistra allargato alle Regionali del 5 e 6 ottobre. Dubbi sciolti prima del vertice convocato oggi pomeriggio a Lamezia dall’area riformista e post social (“Calabria mia, terra mia”) confermato dalla decisione attesa da giorni nel campo larghissimo allestito per sfidare il governatore uscente Roberto Occhiuto.

La conferma di Conte: «Il nome di Tridico è a disposizione»

La conferma della disponibilità dell’europarlamentare arriva direttamente dal leader del Movimento Giuseppe Conte: «In questi giorni – scrive Conte in un post condiviso dalla coordinatrice regionale del M5s – ho letto alcune indiscrezioni di stampa: riferiscono che in Calabria la disponibilità alla candidatura di Pasquale Tridico sarebbe fittizia. Voglio essere chiaro: questo non è il mio personale modo di agire né quello del M5S, che quando siede ai tavoli di coalizione opera in modo lineare e trasparente».

Conte conferma quindi «che il M5S mette a disposizione dell’intera coalizione anche la candidatura di Pasquale Tridico, una personalità ampiamente apprezzata che, in una logica di servizio, offriamo come una preziosa risorsa ai cittadini calabresi. Insieme a lui, come già anticipato ai tavoli di coalizione, ci sono le candidature – parimenti autorevoli – di Vittoria Baldino e Anna Laura Orrico. Da qui si partirà con le altre forze di coalizione per scegliere insieme – oltre al programma migliore – anche la candidatura ritenuta più adatta ad interpretarne le necessità di cambiamento.

Questa è una grande opportunità per una terra e una comunità spesso trascurate e tutti gli esponenti del M5S hanno ben chiara l’opportunità che si ha oggi di voltare pagina».