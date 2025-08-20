Partorita in mare a Caulonia, la piccola Fabiana affidata a una famiglia di Reggio

La bambina ha lasciato ieri l’ospedale. Il Tribunale dei minori ha vagliato i requisiti di coppie già in lista per l’adozione

La piccola Fabiana, la neonata partorita a mare nei giorni scorsi, nel cuore della notte, sulla spiaggia di Caulonia da una giovane donna di circa 25 anni residente al nord, e poi abbandonata in ospedale a Locri, è stata affidata a una famiglia di Reggio Calabria.

Per la piccola Fabiana era arrivata una pioggia richieste di affido. Dopo il ricovero la giovane ha fatto sapere di non essere nelle condizioni di prendersi cura della piccola, rinunciando alla custodia e lasciandola così affidata al personale medico del reparto di Pediatria. Come era inevitabile, la notizia della bambina in cerca di una famiglia ha scatenato una vera e propria gara per ottenere l’affidamento.

Continua a leggere l’articolo su LaC News24