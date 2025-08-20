Nardodipace, spettacolare intervento dei vigili del fuoco: salvati due turisti belgi che si erano avventurati nei boschi delle Serre – VIDEO

Si sono concluse con successo le operazioni di ricerca e recupero di due turisti belgi che si erano smarriti nei boschi tra i comuni di Nardodipace (VV) e Bivongi (RC). Erano le 18 circa di ieri, 19 agosto, quando i due turisti, dopo aver lasciato la macchina nel comune di Nardodipace e camminato per diverse ore nei boschi delle Serre calabre, hanno perso l’orientamento, chiedendo soccorso tramite il 112.

Ricevuta la chiamata di soccorso la sala operativa del Comando di Vibo Valentia ha inviato nella zona la squadra del Distaccamento di Serra San Bruno, alla quale si aggiungeva la squadra del Distaccamento di Monasterace (RC). Nella tarda serata di ieri alle 22:30 circa i due dispersi venivano individuati visivamente, attraverso le luci delle torce, ma i soccorritori non potevano raggiungerli a causa della fitta vegetazione e del pendio molto scosceso.

Con le prime luci dell’alba le squadre operative hanno raggiunto i due turisti, richiedendo anche l’intervento del nucleo elicotteri dei Vigili del Fuoco del Reparto volo di Lamezia Terme per il recupero. Alle ore 8.40 dall’aeroporto di Lamezia Terme è decollato Drago VF62 che ha raggiunto il luogo dell’intervento effettuando il recupero. Nonostante la brutta avventura e la notte passata all’addiaccio, i due turisti sono in buone condizioni di salute.