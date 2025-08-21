Il Nautico di Pizzo cresce e attira studenti da tutta la regione: «Un marchio di qualità riconosciuto e apprezzato»

L’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica “Nautico Pizzo 1874” si prepara ad accogliere dal prossimo anno scolastico sei classi prime, un traguardo che non era mai stato raggiunto. Un dato che, insieme alla provenienza degli studenti – oltre il 70% da fuori Pizzo e molti anche da altre province – conferma la capacità dell’istituto di attrarre oltre i confini locali.

La crescita del Nautico, sottolinea la FIT-CISL Calabria, è il risultato di un percorso avviato nel tempo grazie all’impegno del dirigente scolastico Francesco Vinci, dei docenti e dell’intera comunità scolastica, con il contributo del sindacato. La collaborazione ha reso possibile l’avvio di attività di orientamento con studenti e famiglie, iniziative con professionisti del settore marittimo, progetti sulle professioni del mare e un sostegno alla formazione specialistica.

In un contesto di crescente richiesta di personale qualificato per il comando delle nuove navi, l’istituto si propone come realtà in grado di rispondere alle esigenze del settore. La FIT-CISL sottolinea come il “marchio Nautico di Pizzo” sia ormai sinonimo di qualità e serietà.

Dopo quindici anni di dirigenza, Vinci lascia la guida della scuola per raggiunti limiti di età. «A lui va il riconoscimento per aver reso l’istituto un punto di riferimento, dotato di laboratori aggiornati e di solide relazioni con il territorio» spiega il sindacato. Il testimone passa ora al Dirigente Giuseppe Sangeniti, «con il quale siamo certi di poter rafforzare ulteriormente la collaborazione, aprendo nuove prospettive per fare del Nautico di Pizzo una vera “fabbrica di futuro” per i giovani calabresi e non solo».

«Il Nautico di Pizzo rappresenta un patrimonio prezioso per la Calabria e per l’intero sistema formativo nazionale», ha affermato Vincenzo Fausto Pagnotta, Segretario Generale FIT-CISL Calabria. «In un tempo in cui la domanda di personale marittimo qualificato cresce in maniera costante, la presenza di un istituto capace di coniugare tradizione, innovazione e apertura al territorio è un valore aggiunto straordinario. La FIT-CISL continuerà a sostenere questo percorso».

Anche Rocco Procopio, Segretario del Presidio FIT-CISL di Vibo Valentia, ha evidenziato l’importanza delle iscrizioni: «Il Nautico di Pizzo non è soltanto una scuola, ma un marchio di qualità riconosciuto e apprezzato ben oltre i confini locali. È un modello che funziona, frutto del lavoro di dirigenti, docenti e studenti, ma anche di un’alleanza con il territorio che la nostra organizzazione è orgogliosa di accompagnare e rafforzare. Con il nuovo Dirigente Scolastico Sangeniti si aprirà una fase nuova, che vogliamo vivere da protagonisti al fianco della comunità scolastica e delle famiglie».