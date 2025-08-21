Acqua ancora non potabile a Ricadi: la nuova ordinanza del sindaco Tripodi estende il divieto per quattro aree. Ecco dove
La nuova disposizione che revoca le precedenti due si applica anche alla preparazione di cibi, al lavaggio di oggetti per l'infanzia e all'igiene orale
Sono quattro le aree del territorio comunale di Ricadi ancora sottoposte a «divieto di utilizzo dell’acqua per uso potabile e alimentare»: Ricadi, Palatari, Petto Bianco e Santa Domenica. Quanto disposto si estende anche alla «preparazione di alimenti, al lavaggio di oggetti per l’infanzia e all’igiene orale». La nuova ordinanza emessa dal sindaco Nicola Tripodi, che revoca le precedenti disposizioni n. 33 e n. 34, pur non specificando la natura della contaminazione, si basa sui risultati definitivi delle analisi sui campioni d’acqua prelevati il 7 agosto e trasmessi dalla Secur.Im. di Vibo Valentia, società incaricata del servizio. Le zone specificamente interessate dall’ordinanza sono:
- Ricadi: zona alta e centrale (piazza), Via Torre (case popolari), Via Torre – Grillia (ex discarica) – Cisterna vecchia – Via Provinciale, Grillia (2 zone Querce);
- Palatari: zona alta e bassa località Tono;
- Petto Bianco: zona alta Campia – Pineta e zona bassa Campia – Fortino;
- Santa Domenica: zona alta centrale e bassa, S. Barbara alta e bassa e Centurio, Riaci alta e bassa, Zona alta Punzolo, Zona centrale Pettilupo e Lamia.
La nuova ordinanza, dopo le carenze informative delle due precedenti disposizioni evidenziate più volte dal gruppo di opposizione “Uniti per Ricadi”, specifica poi che il provvedimento «resterà in vigore fino a successiva revoca». Il Comune, inoltre, ha disposto che il documento sia «reso noto alla popolazione attraverso avvisi pubblici, affissione all’Albo pretorio e pubblicazione sul sito istituzionale. La mancata osservanza del provvedimento è punibile con una sanzione amministrativa fino a 500 euro». L’atto è stato notificato al Comando Polizia municipale, ai carabinieri di Spilinga, all’Asp di Vibo Valentia e alla Prefettura di Vibo Valentia per i controlli del caso.