Inferno di fuoco a Mileto vicino allo svincolo dell’A2: rasi al suolo circa 20 ettari di colture, bosco e macchia mediterranea -VIDEO

Per domare le alte fiamme sono intervenuti due Canadair e un elicottero per un totale di 35 lanci, alcuni dei quali mediante l'impiego di ritardante

Un vasto incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di ieri 20 agosto nel territorio del comune di Mileto in prossimità dello svincolo autostradale A2 del Mediterraneo ed ha coinvolto superfici boscate, macchia mediterranea ed un uliveto. Sul posto sono intervenute le squadre AIB di Calabria Verde che, viste le dimensioni dell’incendio, hanno richiesto l’intervento del Dos (Direttore operazioni spegnimento) dei Vigili del fuoco per l’attivazione del supporto aereo. Dopo aver verificato le condizioni dell’incendio il Dod VVF ha richiesto il supporto aereo al C.O.A.U. (Centro operativo aereo unificato del dipartimento della Protezione civile che gestisce e coordina a livello nazionale le operazioni aeree per lo spegnimento degli incendi boschivi utilizzando la flotta aerea dello Stato) che inviava, in varie fasi, due Canadair ed un elicottero.

Alle ore 19 circa, dopo aver effettuato complessivamente circa 35 lanci alcuni dei quali con l’impiego di ritardante, l’incendio veniva posto sotto controllo e si ultimava lo spegnimento con le operazioni di bonifica dei piccoli focolai rimasti. Sono andati distrutti circa 20 ettari di colture, bosco e macchia mediterranea.