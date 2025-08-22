Scuolabus a Tropea, il Comune apre le iscrizioni per l’anno 2025-2026. Ecco quanto costa e le esenzioni previste

Le famiglie di Tropea possono da oggi iscrivere i propri figli al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2025-2026. Il servizio è rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune e la scadenza per la presentazione delle domande è fissata per lunedì 8 settembre. «Le richieste presentate dopo tale data – hanno fatto sapere dalla sede municipale – potranno essere accettate solo se ci saranno ancora posti disponibili e se non richiederanno modifiche ai percorsi e agli orari già stabiliti». Il costo mensile del servizio è di 20 euro. Tuttavia, le famiglie con un Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 5mila euro sono esenti dal pagamento». Queste tariffe sono state confermate per il 2025 con delibera della Commissione straordinaria circa un anno fa, che la quale ha deciso di mantenere invariati i costi già stabiliti per l’anno scolastico 2023-2024, ma «gli utenti non residenti non potranno beneficiare di esenzioni o riduzioni», pertanto, dovranno pagare la quota intera.

La domanda d’iscrizione deve essere compilata utilizzando l’apposito modulo fornito dal Comune, disponibile all’Ufficio dei Servizi sociali o scaricabile dal sito web del Comune. È necessario «presentare una domanda separata per ogni alunno che usufruirà del servizio». La domanda, insieme alla documentazione necessaria, deve essere «consegnata all’Ufficio di Protocollo del Comune di Tropea, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 13:30». Ecco la documentazione da allegare alla richiesta:

Copia di un documento d’identità ;

; Attestazione Isee in corso di validità ;

; Dichiarazione sostitutiva relativa all’attività lavorativa dei genitori;

relativa all’attività lavorativa dei genitori; Ricevute dei pagamenti, se il richiedente ha debiti non saldati con il Comune relativi al servizio dell’anno scolastico 2024-2025. Il mancato pagamento di tali debiti comporta l’esclusione dal servizio.

La presentazione della domanda non garantisce automaticamente l’ammissione al servizio. Le domande saranno valutate seguendo un ordine di priorità: ordine di arrivo delle domande; alunno residente nel Comune di Tropea; distanza dalla sede della scuola; alunni con entrambi i genitori che lavorano; alunni che utilizzano il servizio sia all’andata che al ritorno. L’elenco degli alunni ammessi sarà successivamente pubblicato sul sito del Comune. «Per motivi di privacy – hanno ancora precisato dal Comune – i nomi non saranno pubblicati e le famiglie dovranno controllare l’esito della loro richiesta utilizzando il numero e la data di protocollo. Non verranno inviate altre comunicazioni via posta ordinaria o elettronica». In fine, «i pagamenti mensili dovranno essere effettuati entro i primi cinque giorni del mese. La ricevuta di pagamento deve essere consegnata a mano all’Ufficio di Protocollo o inviata tramite pec all’indirizzo protocollo.tropea@asmepec.it».