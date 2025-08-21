giovedì,Agosto 21 2025

Bambina di 7 anni precipita dal quinto piano a Reggio Calabria: ricoverata d’urgenza in rianimazione

La piccola, in città con la famiglia per le vacanze, è stata soccorsa da un’equipe che ha lavorato senza sosta per stabilizzare le condizioni. Restano da chiarire le circostanze dell’incidente su cui indagano i carabinieri

Di El. Ba.
Dramma nella serata di giovedì 21 agosto a Reggio Calabria, dove una bambina di 7 anni, residente fuori dalla Calabria e probabilmente in città per un periodo di vacanza, è precipitata dal quinto piano di un palazzo.

I medici hanno attivato tutte le procedure di emergenza: rianimatore, radiologo, specialisti e pediatri hanno lavorato senza sosta per stabilizzare le condizioni della bambina, che restano gravissime.

Intanto i carabinieri hanno avviato le indagini e sono già al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento, però, l’attenzione resta concentrata soprattutto sulle condizioni della bambina, mentre restano aperte tutte le ipotesi sulle cause della caduta.

