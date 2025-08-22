Tropea, ritirate 8 patenti e sequestrato un tirapugni: il bilancio dei carabinieri dopo una notte di controlli

Nell’ambito dei servizi di prevenzione sono state identificate 145 persone (5 denunciate in stato di libertà) e fermati 60 veicoli. Molti sorpresi alla guida in stato di ebrezza alcolica

Proseguono i controlli straordinari del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia per garantire sicurezza durante il periodo estivo, con particolare attenzione alla prevenzione di reati e alla repressione dei comportamenti pericolosi alla guida.

Nel corso di un servizio svolto nella nottata del 21 agosto a Tropea, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tropea, insieme ai Carabinieri della locale Stazione, hanno denunciato in stato di libertà cinque persone.

Quattro di esse – una 50enne residente a Lamezia Terme, un 33enne romano, un 60enne napoletano e un 26enne torinese – sono state sorprese alla guida in stato di ebbrezza alcolica, con tassi alcolemici compresi tra 0,83 e 1,42 g/l. Nei loro confronti è scattato il ritiro immediato della patente di guida.

Un 20enne di Piscopio, invece, è stato trovato in possesso di un tirapugni metallico, sottoposto a sequestro: per lui è scattata la denuncia per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Nel complesso, i controlli hanno portato al ritiro di 8 patenti, all’identificazione di 145 persone e alla verifica di 60 veicoli. La Procura della Repubblica di Vibo Valentia, guidata dal Procuratore Camillo Falvo, è stata prontamente informata e mantiene un costante monitoraggio sugli sviluppi.

Con l’incremento dei flussi turistici, l’Arma dei Carabinieri ha intensificato i servizi di vigilanza nelle aree a maggiore concentrazione di visitatori, al fine di garantire sicurezza e legalità lungo le strade e nei centri abitati.