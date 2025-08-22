Anziano morto per una grave ferita alla testa: soccorso in casa dal 118 di Vibo, interviene anche l’elisoccorso

La tragedia si è consumata a San Pietro di Caridà, nel Reggino, al confine con la provincia vibonese. Vani i soccorsi. Si indaga per ricostruire la dinamica dei fatti

Tragedia nella tarda mattinata di oggi in località Don Gabriele, nel territorio comunale di San Pietro di Caridà, al confine tra la provincia di Reggio Calabria e quella di Vibo Valentia. Un uomo di 79 anni, R.C., è stato trovato a terra, all’interno della propria abitazione, con una grave ferita alla testa. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano sarebbe caduto riportando traumi fatali.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 di Vibo Valentia e l’elisoccorso giunto da Lamezia. Nonostante i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.