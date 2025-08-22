Bimbo di due anni travolto e ucciso da un furgone: tragedia a Catanzaro

L’autista del mezzo non si sarebbe accorto di aver investito il piccolo e quando è stato rintracciato ha avuto un malore

Tragedia questa mattina nella zona nord di Catanzaro. Un bambino di meno di due anni è morto dopo essere stato investito da un furgoncino.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente del mezzo non si sarebbe accorto dell’incidente. Solo in seguito è stato rintracciato dagli agenti delle Volanti. Alla notizia dell’accaduto, l’uomo avrebbe accusato un malore.

Sul posto sono intervenuti la polizia locale, che ha effettuato i rilievi, e i carabinieri, a cui sono state affidate le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’investimento.