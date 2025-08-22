Mezza Mileto senza corrente elettrica fino a stasera, disagi e proteste: «Nessuno ci ha avvertiti»

Un’ampia area di Mileto senza corrente. Brutta sorpresa oggi per molti cittadini che si sono ritrovati improvvisamente senza energia elettrica. Le numerose segnalazioni che ci sono pervenute riferiscono di notevoli disagi, non solo per le abitazioni private, ma anche per gli esercizi commerciali. Addirittura gli uffici comunali sono stati «forzatamente chiusi», come avverte un cartello affisso all’ingresso della sede dell’Ente.

In tanti hanno provato a contattare la società elettrica e la risposta automatica che hanno ricevuto ha contribuito ad aumentare lo sconforto: “Informiamo che sono in corso dei lavori di manutenzione sulla rete della zona che determinano una mancanza di energia elettrica alla tua fornitura. Il termine dei lavori è previsto per il giorno 22/08/2025 alle ore 18:00. Ci scusiamo per il disagio”.

«Nessuno ci ha avvisati – lamenta un residente –. Come è possibile decidere di interrompere la fornitura di corrente elettrica a mezza Mileto per così tante ore senza un’adeguata informazione?». Intanto c’è chi, come un barbiere rimasto al buio, ha deciso di spostare in strada la propria attività commerciale, tagliando barba e capelli sul marciapiede.