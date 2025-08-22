Militari della Guardia costiera aggrediti, le reazioni di politica e società civile. E intanto vengono rafforzati i controlli in mare

Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha varato un nuovo piano per incrementare i servizi di prevenzione e repressione dei reati lungo la costa

Giovedì pomeriggio due militari della Guardia costiera di Vibo Valentia sono stati aggrediti a Briatico mentre svolgevano un’attività di vigilanza. L’episodio è avvenuto dopo che alcuni bagnanti avevano segnalato alla Capitaneria di Porto una moto d’acqua che navigava pericolosamente vicino alla costa. Quando i militari si sono avvicinati per un controllo, le due persone a bordo della moto d’acqua sono salite sul gommone, scagliandosi contro i due agenti con calci e pugni. Gli aggressori sono poi fuggiti in mare con l’aiuto di un’altra imbarcazione. Grazie all’intervento della Guardia di finanza, due persone sono state individuate e condotte al porto di Vibo Marina. Qui, uno dei due è stato arrestato in flagranza di reato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I due militari feriti sono stati portati in ospedale, dove uno di loro risulta ancora ricoverato a causa di gravi lesioni riportate. Le indagini sono in corso per identificare tutti i responsabili.

Intanto, nella mattinata odierna si è tenuta una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata in via d’urgenza dal prefetto Anna Aurora Colosimo. All’incontro, oltre al sindaco di Vibo Valentia ed ai rappresentanti delle Forze di Polizia, hanno altresì preso parte i rappresentanti della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, di Reggio Calabria e del Reparto operativo aeronavale regionale della Guardia di finanza. Nel corso della riunione, è stata espressa la solidarietà del consesso ai due operatori della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia aggrediti, che hanno riportato lesioni personali, con necessità di ricovero presso il locale presidio ospedaliero. È stato, infine, previsto ed adottato un mirato Piano di potenziamento dei controlli in mare.

A seguito dell’aggressione, sono giunte diverse manifestazioni di solidarietà nei confronti dei due militari e della Guardia costiera.

Leggi anche ⬇️ Il prefetto di Vibo si recherà in ospedale per esprimere vicinanza ai due militari della Guardia costiera aggrediti durante un controllo

Pasquale La Gamba, presidente provinciale di Fratelli d’Italia

«Il loro coraggio, quotidiano e silenzioso, testimonia quanto sia prezioso il servizio che svolgono per la tutela della legalità e della sicurezza delle nostre coste – ha dichiarato in uno comunicato stampa La Gamba -. La Guardia costiera rappresenta un presidio di legalità, una presenza fondamentale sul territorio, per garantire sicurezza e ordine. Non è accettabile che chi serve con abnegazione venga esposto a rischi così gravi nell’esercizio delle proprie funzioni. Ai militari feriti, rivolgiamo un sincero augurio di pronta guarigione: che il recupero sia rapidissimo e totale».

Il gruppo di Forza Italia di Vibo Valentia

«Un episodio grave – hanno sottolineato dal partito in una nota stampa – che colpisce chi ogni giorno opera con dedizione per garantire sicurezza, legalità e rispetto delle regole. La nostra comunità non può e non deve tollerare atti di violenza contro chi indossa una divisa e rappresenta lo Stato. Ribadiamo il nostro sostegno incondizionato alle Forze dell’ordine e ci uniamo all’auspicio che la giustizia intervenga con fermezza. Ai militari feriti va il nostro pensiero e l’augurio di una pronta guarigione».

Il presidente della Commissione bilancio della Camera, Giuseppe Mangialavori

«Desidero esprimere la mia piena solidarietà ai due militari della Guardia Costiera aggrediti durante un controllo a Vibo Marina. Si tratta di un episodio grave e intollerabile, che colpisce chi ogni giorno lavora con impegno e professionalità per garantire la sicurezza e il rispetto delle regole. Questi uomini rappresentano lo Stato e meritano rispetto, non violenza. A loro va il mio pensiero, la mia vicinanza e l’augurio di una pronta guarigione».

La solidarietà di Legambiente

«Legambiente Calabria, unitamente ai circoli di Vibo Valentia, Ricadi e La Ginestra, esprime la propria solidarietà e vicinanza alla Guardia Costiera di Vibo Marina ed ai due militari vittime di una violenta aggressione. La Guardia Costiera e le Capitanerie di Porto svolgono un ruolo essenziale per la tutela ambientale del mare, dei litorali e degli ecosistemi garantendo il rispetto delle norme. Quanto accaduto suscita la nostra più profonda indignazione ed è inaccettabile. Auspichiamo la celere punizione dei responsabili di un grave atto di violenza che mette in discussione i principi di legalità e l’autorità stessa delle istituzioni».