Briatico, anziano cerca di rimuovere un semaforo e scatta la lite: denunciato per aggressione il compagno della vicesindaca

Indagini in corso a Briatico per far luce su un’aggressione che ha visto coinvolti il compagno del vicesindaco, Maria Teresa Centro, ed un anziano del luogo. Alla base della lite l’installazione di un semaforo mobile sul lungomare per regolare il traffico a senso unico alternato dopo la parziale interruzione per via di una frana. Stando ad una prima ricostruzione da parte dei carabinieri della locale Stazione, l’anziano – già titolare di una scuola-guida – avrebbe contestato l’installazione del semaforo mobile cercando di spostarlo dal tratto stradale ritenendolo non a norma. Ne sarebbe nata una discussione con il vicesindaco, Maria Teresa Centro, in soccorso della quale sarebbe giunto il compagno. L’anziano – che ha sporto denuncia per l’aggressione – nella colluttazione sarebbe finito a terra venendo colpito (stando alla sua denuncia) dal compagno del vicesindaco con schiaffi, pugni e calci. Alla scena avrebbero assistito alcuni passanti che hanno poi fermato la lite. Dal canto suo, il vicensindaco Maria Teresa Centro ha affermato di essere stata difesa dal compagno a seguito della discussione con l’anziano e si è detta pronta a sporgere a sua volta denuncia contro l’uomo con il quale è nata la lite. Al momento, però, la sola denuncia presentata ai carabinieri – che stanno cercando di ricostruire l’accaduto per accertare tutte le responsabilità – è quella dell’anziano nei confronti del compagno del vicesindaco.