Incidente stradale a Serra San Bruno, tre feriti in ospedale

Indagini in corso a Serra San Bruno da parte della polizia per accertare le responsabilità per un incidente stradale avvenuto all’ingresso del paese, in località San Rocco, non lontano dal locale cimitero. Per cause ancora in fase di accertamento, due automobili – una Fiat Panda e una Opel Crossland – si sono scontrate frontalmente. Tre i feriti che hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del 118 e sono poi stati trasferiti per le cure del caso all’ospedale di Serra San Bruno. Sul posto per prestare soccorso, rimuovere i veicoli coinvolti nell’incidente e mettere in sicurezza l’area per il ripristino della circolazione stradale sono anche intervenuti i vigili del fuoco.