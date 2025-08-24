«Tra i luoghi più belli del mondo», l’ambasciatore Usa in Italia Tilman Fertitta celebra la sua vacanza a Tropea

«Una continua scoperta di alcuni dei luoghi più belli del mondo. È stato un piacere trascorrere il Ferragosto in Italia esplorando paesaggi unici e speciali insieme alla mia famiglia, incontrando amici italiani vecchi e nuovi». Così l’ambasciatore americano Tilman J. Fertitta ha commentato il recente viaggio a bordo del suo lussuosissimo superyacht Boardwalk. Tra le tappe del suo viaggio c’è stata anche la costa vibonese e, in particolare, Tropea, dove Fertitta è arrivato il 17 agosto scorso. Impossibile in quei giorni non notare la Boardwalk, che faceva sfoggio di sé al largo della Perla del Tirreno. Ma non è mancata una sortita a terra per una passeggiata nel borgo e un immancabile gelato.

Tra le foto ricordo scelte per celebrare le sue vacanze sulle pagine social dell’Ambasciata, spiccano proprio quelle realizzate nel Vibonese. Fertitta, texano, è un uomo d’affari miliardario, personaggio televisivo, autore di best-seller del New York Times e proprietario di squadre sportive professionistiche.