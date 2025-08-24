Nicotera, cade dal tetto di casa e si frattura il bacino: intervento dell’elisoccorso per un 50enne

L’incidente mentre l’uomo cercava di pulire una canaletta ostruita. A lanciare l’allarme è stata la moglie ma una volta sul posto il personale del 118 ha deciso di allertare il mezzo aereo a causa della gravità del trauma

È precipitato mentre stava facendo dei lavori in casa rimanendo gravemente ferito. È successo a Nicotera, dove un cinquantenne, F.C., ha riportato la frattura del bacino ed è dovuto ricorrere alle cure del 118 allertato dalla moglie. Una volta sul posto, constatata la gravità del trauma, gli operatori sanitari hanno contattato l’elisoccorso che ha raggiunto Nicotera dalla base di Lamezia.

L’incidente si è verificato mentre l’uomo, un professionista molto noto a Nicotera, cercava di pulire una canaletta del tetto ostruita, ma ha perso l’equilibrio ed è caduto da una considerevole altezza. Al momento è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Catanzaro.