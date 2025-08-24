Pizzo, la spiaggia di Riviera Prangi sommersa da cumuli di rifiuti: «Anni di inciviltà e abbandono, si faccia al più presto pulizia» -VIDEO

Plastiche varie e un ombrellone abbandonato da incivili

«Spero che voi possiate fare qualcosa». Si rivolge così a Il Vibonese, con un appello accorato, un lettore per segnalare la presenza di un’ingente quantità di rifiuti abbandonati da tempo a Pizzo, sulla spiaggia libera a sinistra di quello che un tempo era noto come lido Isidoro, in prossimità della spiaggia dell’Hotel Grillo, nella zona di Riviera Prangi. La segnalazione, definita «un assaggio dello squallore», arriva da un lettore de Il Vibonese che, sconfortato, ha inviato una serie di foto e un video per denunciare una situazione di degrado che va avanti da anni. Le immagini non lasciano spazio a interpretazioni: si vedono cumuli di spazzatura, bottiglie di plastica, sacchetti e altri detriti sparsi sulla sabbia, in netto contrasto con la bellezza naturale del luogo.

«Sono anni che in questa bellissima zona la spiaggia risulta devastata dall’inciviltà, ma anche dall’incuria di chi dovrebbe vigilare», evidenzia il lettore. Un’accusa che non risparmia nessuno: né chi abbandona i rifiuti, né chi, con il compito di mantenere il decoro pubblico, sembra non intervenire. La sua speranza, così come per quanti frequentano la spiaggia, è che la diffusione di queste immagini possa smuovere la situazione e portare a un’azione concreta da parte delle autorità competenti.