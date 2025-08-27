A Porto Salvo scuola elementare chiusa da 4 anni per inagibilità: pubblicato il bando di gara per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione

Con pazienza e costanza si stanno facendo importanti passi avanti per quel che riguarda la scuola elementare di Porto Salvo che ormai, da quattro anni, è chiusa in vista di importanti lavori di ristrutturazione e riqualificazione. Dal 2021, infatti, si attende l’inizio dell’intervento, mai iniziato a causa dei finanziamenti che tardavano ad arrivare. Nel frattempo gli alunni si sono spostati in una struttura scolastica in periferia, zona sicuramente scomoda sia per le famiglie che per gli studenti. Situazione che mette a rischio le iscrizioni future.

Il bando

Insomma, una battaglia che genitori, associazioni e comitati stanno combattendo tutti insieme per poter arrivare a una soluzione e, soprattutto, alla riqualificazione del plesso originale. Come detto, si sono fatti diversi passi avanti poiché, nei giorni scorsi, è stato pubblicato un bando di gara per i lavori che hanno come oggetto l’adeguamento sismico del plesso scolastico sito in via Roma.

L’importo complessivo di appalto è di € 755.598,42 oltre IVA, distinto per come segue: € 590.683,65 per lavori soggetti a ribasso d’asta; € 147.412,72 per costi della manodopera; € 17.502,05 per oneri della sicurezza.

«Passaggio fondamentale nel percorso verso la riapertura»

Tra i baluardi che si sono impegnati in questi quattro anni c’è sicuramente Ilenia Iannello, giovane avvocato e rappresentante del Comitato Insieme per Porto Salvo.

Ecco le sue parole in merito alla stesura del bando: «Tutto questo rappresenta un passaggio fondamentale, atteso da tempo, nel percorso verso la riapertura della scuola di Porto Salvo. Pur non essendo l’ultimo step previsto, segna l’inizio concreto della fase realizzativa. Il prossimo passaggio sarà l’aggiudicazione dell’appalto, seguita dalla stipula del contratto con l’impresa vincitrice, secondo le modalità indicate nel bando stesso. Successivamente, si procederà con la consegna dei lavori e l’avvio operativo del cantiere, fino alla tanto attesa riconsegna della scuola alla Comunità.

Avremmo voluto poter dire anche ai bambini, oltre che alla Comunità, ma i tempi sono stati talmente lunghi che gli stessi bambini che la attendevano non la frequenteranno: chi perché ha terminato il percorso scolastico primario, chi perché frequenta altri istituti limitrofi».

E ancora: «La scuola, infatti, è stata chiusa nel 2021 a seguito della dichiarazione di inagibilità, e da allora la Comunità ha dovuto affrontare un lungo periodo di attesa. Le amministrazioni che si sono succedute nel tempo, insieme al costante impegno del Comitato Insieme per Porto Salvo, hanno lavorato con determinazione per restituire alla cittadinanza una scuola sicura e funzionale. Tuttavia, i lunghi tempi della burocrazia hanno inevitabilmente rallentato il percorso. Confidiamo che, una volta completati i lavori e riaperta la scuola, si possa assistere a un nuovo aumento delle iscrizioni, a conferma della centralità di questo presidio educativo per il nostro territorio».