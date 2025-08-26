Pizzoni e Tropea piangono la scomparsa di Domenico La Caria, sui social i messaggi di cordoglio ai familiari: «Buono e sorridente»

Le comunità di Pizzoni e Tropea sono rimaste attonite dalla morte di Domenico La Caria, il 45enne dipendente della Valentour, avvenuta a causa di un infarto dopo l’una di notte il 25 agosto all’interno del Blanca Beach. «Pizzoni ti custodirà per sempre nel cuore, caro Domenico». È straziante il messaggio di cordoglio espresso anche via social dall’Amministrazione comunale di Pizzoni ai familiari di Domenico La Caria, 45enne originario del luogo, che all’alba del 25 agosto è deceduto per un infarto mentre si trovava all’interno del Blanca Beach di Tropea. «Ti abbiamo visto crescere e resterai sempre nel cuore di tutti. Con coraggio e sacrificio, hai affrontato la vita, dimostrando di essere un instancabile lavoratore, un uomo dedito alla famiglia, sempre umile e rispettoso. Nonostante le difficoltà, non ti sei mai arreso: il tuo sorriso sincero illuminava i giorni di chiunque ti incontrasse, a Pizzoni, a Tropea. Ovunque portavi con te la tua bontà d’animo. Siamo vicini alla famiglia. Ciao Meco».

E sono tanti i messaggi di saluto commossi che affollano ora la bacheca social dell’Ente e i profili di quanti gli erano amici, colleghi e clienti affezionati alla sua persona: sempre sorridente, disponibile, pronto a risolvere qualsiasi intoppo di viaggio già prenotato o a trovare subito una soluzione per uno spostamento urgente. Domenico era l’architrave di tutto, oltre ad essere un ottimo consigliere su mete turistiche e luoghi da scoprire. «Un destino davvero crudele. Ieri mattina – scrive un suo amico – chiunque abbia appreso la notizia credo sia rimasto basito, non avrebbe mai voluto avere una notizia così. Con Domenico siamo praticamente cresciuti insieme. Sempre stato sorridente, sempre gentile con tutti. Ha dovuto crescere troppo in fretta. Per poi lasciarci troppo in fretta. Porterò sempre nel cuore la splendida persona che è stata. La sua famiglia avrà bisogno di tutti per affrontare questo dolore immenso. In questi giorni tutto il paese piange un figlio andato via troppo, troppo in fretta. Condoglianze di cuore ancora alla famiglia».

Nessuno ancora riesce o vuole crederci, perché «fa troppo strano sapere che tu, proprio tu, così buono, sorridente, disponibile e gentile non ci sia più. Che te ne sia andato via in pochi attimi, lasciandoci tutti appesi a un filo sottilissimo con sotto il baratro». Tanti anche i messaggi da Tropea: «La nostra comunità – scrive l’ex consigliere comunale Antonio Piesrà – piange la perdita improvvisa di Domenico, giovane lavoratore, ragazzo buono, solare e amato da tutti. Anche se non era originario di Tropea, aveva saputo integrarsi con semplicità e gentilezza, diventando parte della nostra famiglia allargata. Il suo sorriso e la sua bontà resteranno impressi nei cuori di chi lo ha conosciuto e voluto bene. In questo momento di dolore, ci stringiamo attorno alla sua famiglia e a tutti coloro che lo hanno amato. Riposa in pace, Domenico. Non ti dimenticheremo».

L’associazione Albergatori di Tropea sui fatti accaduti al Blanca Beach

«L’associazione Albergatori di Tropea – scrive in un post social l’Asalt – esprime profondo dolore per i tragici fatti avvenuti nella notte tra il 24 e il 25 agosto. La nostra vicinanza va alla famiglia di Domenico La Caria, stimato collaboratore che ha perso la vita, e a Nino, il giovane rimasto ferito durante la rissa, a cui auguriamo una pronta guarigione. Esprimiamo, inoltre, solidarietà alla nostra socia Deborah Valente, coinvolta suo malgrado in un evento tanto doloroso. Rinnoviamo il nostro cordoglio e la nostra vicinanza a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia condannando con fermezza gli episodi di “mala movida” che purtroppo sono diventati non infrequenti in tutta Italia e non solo. Cogliamo l’occasione per ringraziare le Forze dell’ordine e i Sanitari per l’ intervento sollecito e tempestivo».