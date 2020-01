Tropea, nuovo tentativo di furto all’Ufficio ticket dell’ospedale

Ignoti si sono introdotti all’interno tagliando le grate di una finestra ma l’incasso era già stato prelevato. Domani lo sportello rimarrà chiuso

Si è consumato nel primo pomeriggio di oggi l’ennesimo tentativo di furto negli uffici dello Sportello ticket dell’ospedale di Tropea. Ignoti, tagliando le grate della finestra, si sono introdotti all’interno degli uffici ma non sono, tuttavia, riusciti nell’intento di sottrarre denaro in quanto l’incasso era stato già ritirato nella mattinata. Tuttavia, in conseguenza di tale effrazione, nella giornata di domani, sabato 11 dicembre, lo sportello non effettuerà il servizio e non potrà essere aperto al pubblico.