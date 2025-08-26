Tropea, la Scala dei Mulini è poco sicura. L’ex consigliere Piserà: «Non è certo il miglior biglietto da visita per i turisti»

Il politico locale documenta l'urgenza di una manutenzione e messa in sicurezza: «La parete muraria è visibilmente deteriorata, serve un intervento immediato»

L’ex consigliere comunale Antonio Piserà ha inviato in data odierna una segnalazione formale al Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Tropea, con copia ai Commissari Straordinari, per richiedere un urgente intervento di messa in sicurezza e manutenzione lungo la storica Scala dei Mulini.

La suggestiva scalinata, che da un lato costeggia i vecchi mulini e dall’altro il muro dell’ex castello, presenta infatti un deterioramento evidente del piede della parete muraria, con segni di disgregazione che potrebbero causare cedimenti e mettere a rischio l’incolumità dei cittadini e dei turisti.

“Si tratta di un percorso quotidianamente utilizzato — spiega Piserà — sia dagli abitanti del quartiere Marina per raggiungere il centro, sia dai tanti visitatori che lo percorrono per scendere verso le spiagge e il porto. Per questo motivo è fondamentale intervenire subito con un sopralluogo tecnico e con lavori di consolidamento e manutenzione”.

Alla richiesta di messa in sicurezza, Piserà ha aggiunto anche la necessità di procedere alla pulizia e allo sfalcio dell’erba, in modo da rendere la scalinata più decorosa, sicura e facilmente fruibile.

“Preservare e curare la Scala dei Mulini — conclude l’ex consigliere — significa non solo tutelare la sicurezza pubblica, ma anche valorizzare un tratto importante della memoria storica e dell’identità culturale della nostra città”.