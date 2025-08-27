Anche Zaccanopoli si mobilita per Gaza: «Pronti ad accogliere bambini e famiglie in fuga dalla guerra»

Il sindaco Maria Budriesi ha aderito all'iniziativa lanciata dal primo cittadino di Gioia Tauro e dalla cooperativa Chiave di Volta per l'attivazione di un corridoio umanitario

A seguito dell’appello lanciato dal sindaco di Gioia Tauro Simona Scarcella, volto all’attivazione di un corridoio umanitario per i bambini di Gaza, si sta muovendo un autentico mondo di umanità e cuore. Tra le prime realtà a rispondere, la Cooperativa Sociale di Comunità Chiave di Volta, presieduta da Marco Dato, che ha avviato una rete di famiglie e operatori pronti ad accogliere minori in fuga dalla guerra e dalla sofferenza.

Nelle scorse ore il Comune di Zaccanopoli, nel Vibonese, ha ufficialmente aderito all’iniziativa partita da Gioia Tauro. «Questa risposta solidale – afferma il sindaco Simona Scarcella – conferma il valore profondo del cuore e dell’accudimento dei calabresi, capaci di mobilitarsi con generosità e spirito comunitario.

Dal canto suo, il sindaco di Zaccanopoli Maria Budriesi ha espresso la disponibilità del territorio ad accogliere bambini e nuclei familiari in difficoltà, mettendo a disposizione famiglie locali pronte a offrire protezione, affetto e stabilità.