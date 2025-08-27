Il Comprensorio Vibonese tra i vincitori del bando europeo Erasmus+ Sport: lo staff vola in Spagna

Il Comprensorio Vibonese è stato ufficialmente selezionato come beneficiario del progetto europeo “WePlayFair: Contrastare la Violenza e la Discriminazione nel Calcio”, finanziato nell’ambito del programma Erasmus+ Sport.

«Il progetto rappresenta un risultato di rilievo per la società – si lege in una nota -, che da anni si impegna nella promozione dei valori educativi e sociali dello sport. L’iniziativa prevede la partecipazione di dieci membri dello staff tecnico e dirigenziale a un percorso formativo internazionale della durata di nove giorni, che si svolgerà in Spagna».

«L’obiettivo principale è quello di fornire strumenti concreti per prevenire la violenza e la discriminazione nel calcio, rafforzando al tempo stesso le competenze dei professionisti e dei volontari del club – si legge ancora nella nota -. Attraverso attività di apprendimento, scambio di buone pratiche e osservazione sul campo, lo staff del Comprensorio Vibonese acquisirà nuove metodologie per promuovere una cultura sportiva basata su inclusione, rispetto, fair play e pari opportunità».

«Il progetto contribuirà inoltre a consolidare il ruolo del Comprensorio Vibonese come punto di riferimento per la crescita sportiva e sociale del territorio, generando ricadute positive non solo sul piano calcistico, ma anche sullo sviluppo educativo e comunitario», continua la nota.

Il presidente del Comprensorio Vibonese Anthony Lo Bianco ha dichiarato: «Lo sport rappresenta un veicolo straordinario di valori e formazione. Con WePlayFair avremo l’opportunità di arricchire le competenze del nostro staff attraverso un percorso di formazione europea che ci permetterà di confrontarci con esperienze e metodologie innovative. Lo scambio di buone pratiche con le realtà spagnole partner del progetto costituirà un patrimonio prezioso da implementare sul nostro territorio, per rafforzare il ruolo educativo e sociale del calcio e renderlo uno strumento sempre più inclusivo e rispettoso».