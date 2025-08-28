Tropea, il Comune proroga il servizio di spazzamento e raccolta rifiuti alla Muraca fino a inizio febbraio: 400mila euro per 5 mesi

La decisione si è resa necessaria a causa di ritardi nella nuova procedura di affidamento. L'accordo è stato sottoscritto alle stesse condizioni del precedente

Il Comune di Tropea ha approvato una proroga del contratto per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani con la ditta Muraca srl, con sede a Lamezia Terme. Il contratto, originariamente stipulato il 6 marzo 2023, aveva una scadenza prevista per l’1 settembre di quest’anno. Tuttavia, a causa di «ritardi nella nuova procedura di affidamento del servizio», da quanto si evince nella delibera firmata dal responsabile dell’Ufficio tecnico, Francesco Gerace, il Comune ha ritenuto «necessario estendere l’accordo per cinque mesi», «fino al 2 febbraio 2026».

Il contratto di proroga «manterrà gli stessi termini e condizioni del precedente accordo». Per coprire i cinque mesi di estensione, è stato stanziato un «importo totale di 400.823,74 euro – su contratto originario da 2.786.699,57 euro – che include il costo del servizio, gli oneri per la sicurezza, gli incentivi e l’iva al 10%, per un costo mensile di 71.488,86 euro». La spesa complessiva è stata «ripartita tra il bilancio finanziario del 2025 (306.066,15 euro) e quello del 2026(94.757,59 euro)».