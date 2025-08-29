San Calogero, segnalato in compagnia di soggetti pluripregiudicati ma il Tribunale rigetta la misura della sorveglianza speciale

Nei confronti del cinquantenne la procura aveva chiesto anche l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza Accolta la tesi difensiva secondo la quale le sue condotte non sono idonee a rientrare nelle fattispecie previste dal Codice antimafia

È stata rigettata dal Tribunale di Catanzaro, sezione Misure di prevenzione, la proposta richiesta dalla Procura di Vibo Valentia di applicazione nei confronti di Ottavio Rosello, classe ’75, residente a San Calogero, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, perché segnalato ripetutamente in compagnia di soggetti pluripregiudicati. È quanto rende noto l’avvocato Stefania Gullo del foro di Palmi.

Il Tribunale ha accolto la tesi difensiva del legale, la quale ha evidenziato che le condotte poste in essere dal suo cliente non sono idonee a rientrare nelle categorie previste dal Codice antimafia. Pertanto Rosello continuerà a circolare liberamente.