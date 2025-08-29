Vibo, non comunica alla Questura i dati degli ospiti del suo hotel: denunciato

La Polizia di Stato ha deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria il titolare di una struttura ricettiva di Vibo Valentia per non aver ottemperato all’obbligo di comunicare alla Questura le generalità degli ospiti alloggiati presso la sua struttura.

In particolare, dall’attività di controllo espletata dagli agenti della Divisione polizia amministrativa si è avuto modo di riscontrare la presenza all’interno della struttura di numerosi ospiti per i quali il titolare non aveva provveduto ad effettuare regolare registrazione sul portale “Alloggiati Web”, sistema che consente ai gestori delle strutture ricettive di comunicare tempestivamente e telematicamente alla Questura i dati degli ospiti, in ottemperanza a quanto disposto dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Dell’attività espletata si è, inoltre, provveduto ad informare la Guardia di Finanza per gli eventuali profili di propria competenza, nonché il Comune di Vibo Valentia al fine di eventuali accertamenti concernenti l’esatta corresponsione dell’imposta di soggiorno.