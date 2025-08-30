Le musiche di Morricone e Zimmer incantano Triparni: successo per “Musica sotto le stelle”

«Triparni ha respirato una notte di emozioni con l’atteso appuntamento “Musica sotto le stelle”, promosso dall’associazione culturale Vocal Tactus nella sua seconda edizione di “Borgo in Musica” e inserito nel cartellone estivo patrocinato dal Comune di Vibo Valentia. La piazza del borgo, vestita di luci soffuse e avvolta da un cielo punteggiato di stelle – ha fatto sapere l’associazione attraverso un comunicato stampa -, si è trasformata in un palcoscenico suggestivo, capace di trasportare il pubblico in un vero viaggio nell’immaginario cinematografico. A rendere speciale la serata è stato l’ensemble di musicisti e interpreti, una formazione di qualità che ha unito talento, competenza e sensibilità, regalando al pubblico un’esperienza artistica intensa e raffinata».

«Il repertorio ha toccato alcune tra le più amate colonne sonore della storia del cinema, attraversando epoche e stili: dalle atmosfere poetiche e struggenti di Ennio Morricone, alle visioni epiche e potenti di Hans Zimmer, fino ad altri brani che hanno segnato la memoria collettiva. Ogni melodia ha risvegliato immagini e ricordi, facendo rivivere le emozioni che il grande schermo aveva già consegnato al cuore di milioni di spettatori. La piazza è così divenuta una sala cinematografica a cielo aperto, dove la musica, complice la notte, ha evocato mondi lontani e storie universali».

«Non sono mancati momenti particolari e originali, arricchiti da brevi inserti recitati che hanno dato nuova vita ai personaggi e alle vicende narrate dalle note, creando un intreccio perfetto tra parole e suoni. Il pubblico, numeroso e partecipe, ha risposto con entusiasmo, lasciandosi trasportare in un’atmosfera di pura magia. Non solo un concerto, ma un racconto collettivo in cui la musica ha saputo farsi memoria, emozione e condivisione. Con “Musica sotto le stelle”, Vocal Tactus conferma la sua vocazione a creare occasioni culturali di valore, in grado di unire la comunità e di rendere omaggio al territorio, trasformando una semplice serata estiva in un’esperienza che resterà impressa nel cuore di chi c’era».