San Gregorio d’Ippona, incendio danneggia un serbatoio di gas: evacuati i residenti della zona durante l’intervento dei vigili del fuoco

Le fiamme appiccate ad alcune sterpaglie hanno causato la fuoriuscita del gpl. I pompieri hanno mantenuto il livello della perdita sotto la soglia di esplosione procedendo a mettere in sicurezza l'impianto

Nel pomeriggio di ieri i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono stati impegnati per un incendio che ha interessato un serbatoio di Gpl a San Gregorio d’Ippona. Il rogo di alcuni residui di potatura ha interessato il gruppo valvolare di un serbatoio interrato, causando il danneggiamento dello stesso con conseguente fuoriuscita del gas. I Vigili del fuoco, prontamente intervenuti, dopo aver spento l’incendio hanno constatato che la fuoriuscita di gas non poteva essere intercettata e, pertanto, a scopo cautelativo, hanno evacuato gli occupanti di alcune abitazioni site nelle vicinanze delimitando l’area.

Attraverso un’attività di monitoraggio delle aree limitrofe, tramite esplosimetri, si è mantenuta la concentrazione del Gpl al di sotto del Limite inferiore di esplosività in attesa dell’intervento del Nucleo regionale Nbcr, specializzato nella gestione di scenari coinvolgenti sostanze pericolose, che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area di intervento con conseguente rientro degli occupanti all’interno delle proprie abitazioni. L’intervento si è poi concluso attorno alla mezzanotte.