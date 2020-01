Capannone agricolo distrutto dalle fiamme, arsi vivi due vitelli

Il fatto è avvenuto a San Gregorio d’Ippona. Carabinieri al lavoro per stabilire le cause del rogo

Ha causato ingenti danni e la morte di due vitelli l’incendio che ha interessato, distruggendolo, un capannone agricolo situato in località Oliveto a San Gregorio d’Ippona. Il rogo, sulle cui cause indagano i carabinieri della locale Stazione, oltre a danneggiare strutture e macchinari agricoli, ha, come detto, provocato il decesso dei due animali che si trovavano alloggiati nella stalla. Nulla hanno potuto fare per salvare loro la vita i vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia intervenuti sul posto con due squadre per domare le fiamme. Operazione portata a termine in poco più di 4 ore.