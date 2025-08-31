Capo Vaticano, i Nas chiudono il ristorante di un lido per gravi carenze igieniche e sequestrano alimenti senza tracciabilità

Un’operazione dei carabinieri del Nas-ispettorato del lavoro ha portato alla sospensione immediata dell’attività di ristorazione di un lido ubicato a Capo Vaticano sulla spiaggia di Grotticelle, nel comune di Ricadi, una delle località turistiche più note del Vibonese e dell’intera Calabria.

Nel corso dei controlli, i carabinieri del Nas hanno riscontrato gravi carenze igieniche, sanitarie e strutturali nel lido Onda Blu dove sono stati trovati anche lavoratori sprovvisti di certificazione sanitaria. Diversi anche gli alimenti sequestrati poiché privi di tracciabilità. Da qui il provvedimento di sospensione immediata dell’attività.

Non è la prima volta che lo stesso locale finisce nell’occhio del ciclone. Due anni fa era stata la Squadra mobile, insieme a Guardia costiera e Asp di Vibo, ad effettuare controlli nello stabilimento balneare, uno dei più in vista della spiaggia di Grotticelle, e a riscontrare diverse irregolarità – tra cui anche criticità di tipo igienico-sanitario nella cura degli ambienti – che avevano portato a sanzioni e denunce.