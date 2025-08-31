Prenderà il via domani a Limbadi il campo scuola della Protezione civile

Il gruppo comunale di Protezione civile di Limbadi partecipa alla quindicesima edizione del progetto nazionale «Anch’io sono la protezione civile», con un campo scuola riservato ai ragazzi dai 10 ai 16 anni, in programma dal 01 al 05 settembre 2025 dalle ore 9.30 alle 17.30 a Limbadi, nel Vibonese.

Nel corso della settimana formativa, attraverso attività didattiche, esercitazioni pratiche e momenti

ludico-ricreativi, i giovani partecipanti avranno l’opportunità di approfondire la conoscenza del

Sistema di protezione civile e dei principali rischi presenti sul territorio — dagli incendi ai terremoti,

dalle alluvioni ad altri scenari di emergenza. Impareranno così i comportamenti corretti da adottare

in situazioni critiche, per proteggere sé stessi, l’ambiente, il territorio e la propria comunità.