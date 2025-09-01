Schiamazzi notturni nel parco di via Feudotto, non c’è pace (letteralmente) per chi risiede nella zona: «Basta, andiamo dai carabinieri»

Ancora scorribande e schiamazzi. Non c’è pace, letteralmente, per chi risiede nei pressi del nuovo parco in località Feudotto, a Vibo, inaugurato a maggio. Sin dall’inizio, i residenti si sono lamentati della presenza nelle ore notturne di numerosi ragazzi che continuano a frequentare l’area verde ben oltre l’orario di chiusura, fissato in estate alle 23.

Una situazione che sta esasperando numerosi cittadini. «Non se ne può più. Abbiamo sopportato abbastanza», sbotta un utente su Facebook. È uno dei tanti commenti che piovono sotto il post pubblicato sulla pagina “Se di Vibo Valentia se…” da un altro utente che lamenta il mancato rispetto degli orari: «Non è accettabile che si continui a giocare e a urlare fino alle 2 di notte. Se questa situazione non cambia, il prossimo passo sarà chiamare i carabinieri». Sotto, una pioggia di commenti. Molti puntano il dito contro i genitori, colpevoli di «lasciare ragazzini e ragazzine di 14 anni in giro fino a notte fonda». Al grido di indignazione si unisce anche un residente di Viale Affaccio dove è ubicato il locale di una nota catena di fast food: «Per andare a sbafarsi un panino gridano come se nulla fosse».