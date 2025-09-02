Dispositivo traffico a Tropea: prorogate le limitazioni per la stagione turistica e le celebrazioni della Madonna di Romania

Il Comune di Tropea ha prorogato le misure straordinarie e temporanee relative alla viabilità e al traffico veicolare, in risposta all’elevato numero di turisti e ai festeggiamenti civili e religiosi previsti in onore di Maria Santissima di Romania, martedì 9 settembre. Le disposizioni, già stabilite dal comandante della Polizia municipale, Domenico Papalia, con le ordinanze dell’8 e del 22 agosto, rimarranno dunque in vigore fino alle ore 6 del 10 settembre. Dunque prosegue l’attivazione straordinaria della Zona a traffico limitato tutti i giorni dalle ore 10 alle 3 del giorno successivo. I varchi interessati sono quelli di via Carmine, via Libertà e via Marina Vescovado.

Per lo stesso periodo e orario (dalle 10 alle 24), è in vigore un «divieto assoluto di carico e scarico merci in diverse vie urbane, valido per tutti i veicoli commerciali, inclusi furgoni e autocarri, anche se autorizzati ad accedere alla Ztl». Le strade interessate sono: via Stazione; piazza Toraldo; piazza Villetta Cannone; via Regina Margherita; via Umberto I e via Libertà (nel tratto tra via Piave e via Umberto I). In alternativa, «le operazioni di carico e scarico possono essere effettuate presso il piazzale di largo Annunziata». L’ordinanza sospende anche le «autorizzazioni di transito giornaliero per esigenze non previste dal regolamento comunale nelle aree Ztl». Eccezioni possono essere concesse «solo per esigenze di urgenza o non derogabili adeguatamente motivate e documentate». Le autorizzazioni sono comunque «garantite per le persone con disabilità motorie che dispongono di un contrassegno speciale».