Rinaldo Tedesco (Flai Cgil) nuovo presidente del Comitato provinciale dell’Inps di Vibo: «Priorità a tutele sociali»

Il Comitato provinciale dell’Inps di Vibo Valentia ha un nuovo vertice. Nell’ultima seduta, convocata dal consigliere anziano Giovanni Procopio, dopo i saluti del direttore della sede Inps del capoluogo, Maurizio Arlacchi, i componenti del Comitato hanno eletto il nuovo presidente. Si tratta di Rinaldo Tedesco, segretario della Flai Cgil Area Vasta, componente nominato in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, il quale per i prossimi quattro anni verrà affiancato alla vicepresidenza Raffaele Zaffino, componente nominato in rappresentanza dei datori di lavoro.

«Oltre i doverosi ringraziamenti – ha dichiarato Rinaldo Tedesco attraverso un comunicato stampa – voglio esprimere grande soddisfazione ma anche il grande senso di responsabilità che questo incarico mi trasferisce. Per questo vorrò improntare il mio impegno in modo propositivo e collaborativo per risolvere i problemi che riguardano il mondo del lavoro, dei dipendenti, delle imprese e dei pensionati. In un momento di grave crisi economica ed occupazionale generale, e in particolare per la provincia vibonese, sarà nostro compito guardare con attenzione ai bisogni dei cittadini e delle famiglie, e alla necessità di assisterli attraverso le tutele sociali. Per queste ragioni – ha poi concluso Tedesco – proveremo, come Comitato, a muoverci sul solco già tracciato fino ad oggi, provando a migliorare le attuali e già buone performance dell’Istituto, ma soprattutto le relazioni tra tutta l’utenza e l’Istituto stesso, al fine di migliorare e garantire le prestazioni fornite».