Incidente a Dinami, scontro sulla strada provinciale 74: ferito ma non in gravi condizioni un motociclista

Un incidente stradale si è verificato stamane sulla strada provinciale n. 74, in un tratto di strada che attraversa la zona di Dinami. Lo scontro ha coinvolto un’automobile e una moto, lasciando il motociclista ferito. Le dinamiche precise dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118 con un’ambulanza per prestare le prime cure al motociclista. Le sue condizioni non sembrerebbero gravi.

Insieme all’ambulanza, sono giunti anche i carabinieri, che hanno isolato la zona per permettere i soccorsi e stanno attualmente lavorando per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente e gestire la viabilità. L’incidente ha causato la dispersione di diversi detriti sulla carreggiata e ha coinvolto anche il distacco di una ruota dalla moto.