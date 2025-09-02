Lamezia, crolla la parete laterale di un palazzo di 4 piani: tanta paura ma nessun ferito – VIDEO
Soccorritori al lavoro per ulteriori verifiche e per capire le cause del crollo. Disposto lo sgombero dell'edificio, sul posto anche carabinieri e polizia
La parete laterale di un edificio di quattro piani adibito a civile abitazione, a Lamezia Terme, è crollata a causa presumibilmente di un cedimento strutturale. Il crollo si è verificato nel quartiere di Sambiase, in via Galluppi. Secondo le verifiche effettuate dai vigili del fuoco, non ci sono né vittime, né feriti.
Sul posto sono presenti anche i carabinieri, la polizia locale ed il personale del 118. I vigili del fuoco stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area ed effettuare le necessarie verifiche sulle cause del crollo. È stato disposto lo sgombero delle persone abitavano nell’edificio, che è stato dichiarato inagibile.
- Tags
- lamezia