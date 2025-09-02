Lavori in corso su Viale Affaccio: intervento notturno del Comune per asfaltare la strada e limitare i disagi

Sono in corso i lavori su Viale Affaccio, a Vibo Valentia, nel tratto dove è stata realizzata la nuova rotonda. Le immagini giunte alla nostra redazione mostrano il cantiere notturno con gli operai al lavoro e i mezzi in azione per stendere il nuovo manto stradale. L’area è transennata con barriere e segnaletica per deviare il traffico e garantire la sicurezza. Le auto sono costrette a deviazioni, ma la circolazione resta comunque fluida.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Monteleone, ha spiegato che si è scelto di intervenire di notte per ridurre al minimo i disagi ai cittadini. La nuova rotonda, già completata, viene così integrata con una viabilità rinnovata. I lavori dovrebbero concludersi rapidamente, restituendo a Viale Affaccio un volto più ordinato ed efficiente.