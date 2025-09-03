Multe a pioggia con autovelox fuorilegge, polizia e finanza sequestrano numerosi apparecchi sulla fascia Jonica – VIDEO

In data odierna, personale della sezione di Polizia giudiziaria della Polizia di Stato, della sezione di Polizia stradale, del Nucleo di Polizia economico-finanziaria Catanzaro e della sezione di Polizia giudiziaria della Guardia di finanza, con l’ausilio di personale dei Vigili del fuoco e dell’Anas, «ha dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro, emesso dal gip di Catanzaro su richiesta della locale Procura, di dispositivi elettronici per il controllo delle targhe, comunemente noti come “Targa System“, in uso presso alcuni Comuni della fascia ionica della provincia di Catanzaro». Questo è quanto si legge nel comunicato stampa della Procura della Repubblica di Catanzaro.

Secondo quanto emerso dalle prime risultanze investigative, i dispositivi sarebbero stati «utilizzati con modalità potenzialmente lesive della normativa vigente in materia di accertamento delle violazioni al Codice della strada e del trattamento dei dati personali. Le apparecchiature – costituiti da sistemi per la videosorveglianza, implementate con software di lettura targhe – hanno lo scopo di operare rilevamenti di infrazioni al Codice della strada in modalità massiva, avvalendosi in maniera del tutto ingiustificata della contestazione differita».

Contestualmente, sono stati «acquisiti numerosi verbali di contestazione elevati mediante l’utilizzo del sistema “Targa System“, verosimilmente viziati da nullità e suscettibili di annullamento, stante la possibile illegittimità del sistema di rilevamento, nonché i bilanci comunali e la relativa documentazione contabile, al fine di accertare un eventuale utilizzo improprio dei proventi derivanti dalle sanzioni, destinandoli ad altri scopi». Il procedimento pende ancora nella fase delle indagini preliminari.