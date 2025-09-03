“Bacetto” della dea fortuna: a Ricadi vinti 11.250 euro con il 10eLotto

La fortuna sorride alla Calabria e, in particolare, a Ricadi dove nell’estrazione del 2 settembre del 10eLotto, un fortunato giocatore ha centrato una vincita notevole, portando a casa 11.250 euro. Il premio è stato realizzato grazie a un “6 Oro” giocato nella ricevitoria di via Roma. Ma le vittorie avvenute in Calabria non si fermano qui. L’estrazione ha infatti premiato anche la provincia di Cosenza, dove un’altra vincita, seppur di importo inferiore, ha fatto sorridere un giocatore di San Marco Argentano. Qui, infatti, un 6 ha fruttato ben 8mila euro in contrada Rossillo.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito in tutta Italia ben 28 milioni di euro, confermando ancora una volta la grande popolarità di questo gioco. Dall’inizio dell’anno, la somma totale dei premi distribuiti ha superato i 2,6 miliardi di euro, una cifra che sototlinea la passione degli italiani per i giochi della fortuna.